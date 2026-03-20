MotoGP oggi GP Brasile 2026 | orari prove libere tv programma streaming

Oggi si svolgono le prove libere del GP del Brasile 2026 di MotoGP, seconda tappa del campionato mondiale. La prima sessione si tiene venerdì 20 marzo e prevede diverse attività su pista. Le prove sono trasmesse in diretta televisiva e sono disponibili anche in streaming online. Gli orari delle sessioni sono stati comunicati e si svolgono nel corso della giornata.

Venerdì 20 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Goiânia, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista brasiliana in MotoGP. Un circuito completamente inedito su cui i centauri dovranno essere abili a trovare nel più breve tempo possibile la quadra. Inoltre, sarà anche da considerare la variabile meteorologica, visto quanto accaduto in avvicinamento al week end iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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