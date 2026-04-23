Il 14 settembre 2025, nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, il pilota ha conquistato la sua 73ª vittoria in classe regina, portando a 99 il totale delle vittorie in carriera. Si tratta di un risultato che lo avvicina alla sua centesima vittoria, un traguardo che aspetta da mesi, a differenza di altri campioni del passato. La sua carriera ha visto alti e bassi, ma questa vittoria rappresenta comunque un momento importante per il suo percorso.

Il 14 settembre del 2025, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP. Il successo è stato il 73° della carriera nella classe regina, ma il 99° tout-court. Difatti, l’iberico aveva primeggiato 10 volte in 125cc e 16 in Moto2. Considerando come quell’affermazione fosse l’undicesima in quindici gare stagionali, tutto era già pronto per festeggiare la (tripla) cifra tonda. Invece, la Centésima deve ancora concretizzarsi. A Motegi, lo spagnolo si concentrò sulla conquista matematica del Mondiale, accontentandosi del secondo posto. Il fatto che, quel giorno, potesse battere Francesco Bagnaia è tutto da dimostrare e non sapremo mai come sarebbe finito il GP se El Trueno de Cervera avesse deciso di ingaggiare battaglia con il compagno di squadra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, il ‘supplizio di Tantalo’ di Marc Marquez. ‘La Centésima’ vittoria è prossima, ma aspetta da mesi, a differenza di Valentino Rossi e Agostini

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