Bezzecchi incredulo per i suoi record in MotoGP | Io Valentino Rossi e Marc Marquez… fa strano

Nel Gran Premio degli Stati Uniti, il pilota italiano ha ottenuto una vittoria che ha segnato un record di cinque successi di fila, oltre a stabilire nuovi primati per il numero di giri condotti in testa durante la gara. Dopo l’evento, Bezzecchi ha espresso sorpresa per il suo inserimento tra i piloti più vincenti della categoria, accanto a leggende come Valentino Rossi e Marc Marquez.