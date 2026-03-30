Bezzecchi incredulo per i suoi record in MotoGP | Io Valentino Rossi e Marc Marquez… fa strano
Nel Gran Premio degli Stati Uniti, il pilota italiano ha ottenuto una vittoria che ha segnato un record di cinque successi di fila, oltre a stabilire nuovi primati per il numero di giri condotti in testa durante la gara. Dopo l’evento, Bezzecchi ha espresso sorpresa per il suo inserimento tra i piloti più vincenti della categoria, accanto a leggende come Valentino Rossi e Marc Marquez.
Bezzecchi domina il GP degli Stati Uniti e firma una serie di primati storici in MotoGP: con cinque vittorie consecutive e nuovi record di giri in testa, entra tra i grandi della classe regina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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