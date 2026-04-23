Moto3 | Guido Pini cerca continuità al GP di Spagna Banco di prova importante per l’azzurro

Guido Pini si prepara a disputare il quarto appuntamento del Campionato del Mondo Moto3 2026, in programma questo fine settimana sul circuito di Jerez de la Frontera. Dopo aver superato un ostacolo importante nelle gare precedenti, il pilota italiano mira a mantenere la continuità di risultati. La competizione rappresenta un momento chiave per valutare lo stato di forma e le possibilità di miglioramento nel campionato in corso.

Come dice il detto, l’appetito vien mangiando. E dopo aver sfatato un tabù importante, Guido Pini vuole continuare ad incidere al GP di Spagna, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2026 di Moto3 in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Jerez De La Frontera. Il pilota in forza alla Leopard Racing come sappiamo è reduce dalla fantastica prima posizione strappata al COTA per il GP delle Americhe, che ha riportato finalmente un italiano sul gradino più alto del podio dopo ben quattro anni di assenza. Un successo di enorme personalità che ha consentito al centauro di salire al quarto posto in classifica con 36 punti, a due lunghezze dalla top 3.🔗 Leggi su Oasport.it

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