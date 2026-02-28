Benvenuti alla diretta del GP di Thailandia 2026 di Moto3. Oggi si corre la prima gara del campionato con Guido Pini che tenta una rimonta durante la competizione. Seguiremo passo passo gli sviluppi della corsa e gli eventuali cambi di posizione in tempo reale. Restate con noi per aggiornamenti continui su tutto quello che accade sul circuito.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Sul circuito di Buriram, ci si aspetta una gara particolarmente lottata in cui la gestione delle gomme sarà fondamentale nelle ultime battute. Minima cilindrata in cui anche l’effetto scia potrebbe essere un fattore. David Almansa ha dominato la scena e fatto il vuoto nelle qualifiche. Terza pole position in carriera (dopo le due dell’anno scorso) per il ventenne spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che si conferma a questo punto il favorito principale in vista della gara al Chang International Circuit. Almansa ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Guido Pini cerca la rimonta

Leggi anche: GP Thailandia, prequalifiche Moto2 e Moto3: Gonzalez e Almansa al top, italiani in ombra

Moto3, David Almansa svetta nelle pre-qualifiche di Buriram. Guido Pini unico italiano nella top14David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di...

Tutto quello che riguarda Guido Pini.

Temi più discussi: MotoGP, domenica alle 9 il gran finale in Thailandia; MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; Dove vedere la MotoGp nel Gp di Thailandia in tv e streaming; MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming.

MotoGP, oggi prove libere GP Thailandia: Bezzecchi miglior tempo, 2° Di GiannantonioLa MotoGP è ripartita nel segno di Bezzecchi: per il pilota Aprilia miglior tempo nelle prove libere in Thailandia in 1:29.346, davanti a Di Giannantonio e alle altre RS-GP di Martin e Ogura. 5° Acost ... sport.sky.it

Moto3, qualifiche GP Thailandia: pole di Almansa, 9° Pini. GRIGLIA E HIGHLIGHTSPrima fila spagnola in Moto 3, con Almansa, davanti a Carpe e Adrian Fernandez. Il caldo della Thailandia e dell’asfalto bollente (52 gradi) non hanno condizionato i tempi: il pilota del team Liqui Mo ... sport.sky.it

Moto2 Moto3 Chang Circuit Buriram ALMANSA ED AGIUS IN POLE David Almansa con una qualifica perfetta si è aggiudicato la prima pole 2026 della Moto3, alle sue spalle i connazionali Alvaro Carpe ed Adrian Fernandez. Il nostro Guido Pini ha chiuso con - facebook.com facebook

Moto3, David Almansa svetta nelle pre-qualifiche di Buriram. Guido Pini unico italiano nella top14 - x.com