La stagione Moto2 riprende a Jerez, dove il pilota italiano affronta i rappresentanti locali. Dopo settimane di pausa, causate da questioni internazionali, il campionato mondiale di motociclismo torna in pista. La gara si svolge sulla pista spagnola, con i piloti che cercano di conquistare punti importanti per il proseguimento del torneo. Gli addetti ai lavori attendono con attenzione le sfide tra i favoriti e le novità in vista delle prossime tappe.

Dopo la lunga pausa delle ultime settimane (dovuta alle ben note questioni legate alla guerra in Medio Oriente) ritorna in scena finalmente il Motomondiale 2026. Nel caso della Moto2 si riparte in una annata che, al momento, è la quintessenza dell’equilibrio e della imprevedibilità. Dopo le uscite in Thailandia, Brasile e Texas, la classifica generale vede al comando Manuel Gonzalez con 39.5 punti contro i 36 di Izan Guevara ed i 33 di Daniel Holgado. Quarta posizione per il nostro Celestino Vietti con 32, quinta per Daniel Munoz con 26, sesta Senna Agius con 25, mentre è settimo David Alonso con 24 davanti ad Alex Escrig con 23. Come si può vedere (anche per i punti dimezzati della gara di Buriram) la situazione nella classe mediana è totalmente livellata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, la stagione riparte da Jerez con Vietti che sfida i padroni di casa

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