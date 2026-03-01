LIVE Moto2 GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Holgado tenta la fuga Vietti in top-10

Durante il quarto giro del GP Thailandia 2026 di Moto2, Holgado ha mostrato grande rapidità cercando di allontanarsi. Nel frattempo, Agius e Salac sono caduti, colpendo in pieno David Alonso nel settore 4. Vietti si trova attualmente tra i primi dieci, mentre Holgado tenta di mantenere il ritmo per allungare sugli inseguitori.

07:31 Chiaramente, lo stato di piena coscienza di Alonso è una buona notizia. Da capire l’entità delle lesioni del pilota colombiano. 07:30 Alonso è cosciente, questo è quanto riferisce la Dorna. Si è in attesa di sapere le sue condizioni, Agius e Salac non dovrebbero avere problemi e potrebbero ripartire dal fondo della griglia. Alonso, Agius and Salac were involved in an incident on Lap 3 #ThaiGP???? pic.twitter.comUn2YfZBnFC 4°giro22 Incidente di gara innescato da Agius, con Salac che ha finito per centrare Alonso, che ci ha rimesso più di tutti. 1 Daniel HOLGADO 96 — — 1:35.357 4 271.3 Kalex CFMOTO Inde Aspar Team 2 Ivan ORTOLA 4 +0.436 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Celestino Vietti vuol stupire, gara incerta a BuriramBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2.

