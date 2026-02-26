Moto2 sarà una sfida a tre per il Mondiale 2026? Ultima chiamata per Vietti e Arbolino

Poche certezze e tante incognite alla vigilia del Mondiale Moto2 2026, dopo la promozione in top class del campione uscente Diogo Moreira. Sulla carta sono almeno tre i candidati principali per succedere al brasiliano nell’albo d’oro, ma in questa categoria l’equilibrio regna sovrano ed i pronostici sono praticamente impossibili soprattutto ad inizio stagione. Fari puntati sul team Aspar, che può contare su una line-up piloti estremamente interessante composta dai due migliori rookie del 2025 Daniel Holgado (due vittorie e sesto posto finale in classifica generale) e David Alonso (una vittoria e cinque podi). Vedremo se il loro naturale percorso di crescita proseguirà senza intoppi e se sarà sufficiente per salire sul trono iridato, perché gli avversari non mancano. 🔗 Leggi su Oasport.it

