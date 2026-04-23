Moto contro un’auto che svolta | uomo muore sul colpo

Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Serenissima, a Brescia. Secondo quanto ricostruito, la moto sulla quale viaggiava si è scontrata con un’auto che stava compiendo una svolta. L’incidente è avvenuto durante le ore diurne e, a seguito dello scontro, l’uomo è morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre percorreva via Serenissima, a Brescia, in sella alla sua moto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17 di oggi, giovedì 23 aprile, all’altezza dell’incrocio con via Buffalora, a pochi metri dalla sede della Cauto. La.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Busto Arsizio | Scontro in moto, muore a 19 anni Notizie correlate Leggi anche: Auto sbanda e si schianta contro un albero: uomo muore sul colpo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quarantenne in moto si schianta contro un'auto: ricoverato in prognosi riservata; Aosta, scontro auto-moto in centro: un centauro 61enne in rianimazione; Schianto in moto contro un'auto, Lorenzo muore a 24 anni; Bari, in sella alla moto si schianta contro un'auto: morto un 48enne nel quartiere San Paolo. Moto contro auto a Villacidro, grave un 31enneL'incidente ha coinvolto anche un'auto condotta da un uomo di 49 anni che si è scontrata con la moto. Il conducente e le altre persone a bordo dell'auto sono rimaste illese mentre per il 31enne le ... rainews.it Quarantenne in moto si schianta contro un'auto: ricoverato in prognosi riservataL'incidente ieri mattina 18 aprile a Feriole di Selvazzano in via Euganea. Il centauro è stato centrato in pieno da una Ford Ka. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini della polizia locale ... padovaoggi.it Il Campionato Italiano Velocità accende i motori al Misano World Circuit Marco Simoncelli con una griglia da record: 130 piloti, cinque categorie, trofei monomarca e il debutto della nuova Moto4. Rinaldi, Delbianco e Pirro i nomi più attesi in Superbike, ma è l'i - facebook.com facebook 23 aprile 1946 Enrico Piaggio deposita il brevetto della Vespa, una strana moto che cambierà gli usi e costumi nazionali x.com