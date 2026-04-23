Moto Club Alfieri | trionfi nel fango e podi nazionali per i giovani

Il Moto Club Alfieri ha ottenuto il secondo posto nel campionato regionale a Frassinello Monferrato, con i giovani atleti che si sono distinti nelle gare di fango. I risultati di Massaza e Ravedone hanno contribuito a rafforzare la presenza del club nei campionati nazionali, confermando l’ottimo percorso delle squadre giovanili. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi piloti provenienti da diverse regioni.

? Cosa sapere Il Moto Club Alfieri ottiene il secondo posto regionale a Frassinello Monferrato.. I successi di Massaza e Ravedone consolidano la presenza del club nei campionati nazionali.. Pietro Lampo, Riccardo Massaza e Carolina Ravedone trascinano il Moto Club Alfieri al secondo posto nella classifica a squadre di Mini Enduro dopo la sfida di Frassinello Monferrato nel fine settimana appena trascorso. Il palio sportivo del sodalizio astigiano si è acceso tra i sentieri del Monferrato e le piste nazionali. A Frassinello Monferrato, sede della tappa regionale di Mini Enduro, i ragazzi dell’Alfieri hanno dimostrato un valore tecnico costante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Moto Club Alfieri: trionfi nel fango e podi nazionali per i giovani Notizie correlate Pattinaggio a Civitanova: trionfi e podi per la LunA Sports Academy? Cosa sapere Edoardo Romagnoli e Valentina Orlandi vincono a Civitanova Marche l'11 e 12 aprile. Pallamano: il Papanice Alfieri batte Maida e vola alle Nazionali? Cosa sapere Il Papanice Alfieri batte Maida 5-3 nella finale regionale di pallamano a Cosenza. Contenuti utili per approfondire Moto Club Alfieri: primavera di soddisfazioni tra mini enduro, Assoluti d'Italia e Internazionali SupermotoPrimavera ricca di soddisfazioni per il Moto Club Alfieri di Asti. Nel fine settimana appena trascorso i giovani del sodalizio sono stati protagonisti a Frassinello Monferrato (AL), sede di una tappa ... lanuovaprovincia.it Moto Club Alfieri, una magnifica avventura mondialeIl sodalizio, in gara a Custonaci, ottiene successi regionali e festeggia il rientro di Alessio Berger: risultati, vittorie giovanili e prossimi impegni ... lanuovaprovincia.it