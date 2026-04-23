Pattinaggio a Civitanova | trionfi e podi per la LunA Sports Academy

Lo scorso fine settimana, a Civitanova Marche, si sono svolti i concorsi di pattinaggio organizzati nella zona. Due atleti della LunA Sports Academy si sono aggiudicati rispettivamente i primi posti nelle rispettive categorie. I risultati ottenuti sono stati inseriti nel percorso di preparazione della squadra per la European Speed Track Series. La competizione ha visto la partecipazione di diverse società della regione.

? Cosa sapere Edoardo Romagnoli e Valentina Orlandi vincono a Civitanova Marche l'11 e 12 aprile.. I risultati della LunA Sports Academy preparano la squadra alla European Speed Track Series.. Edoardo Romagnoli conquista la prima posizione nei 3000m a punti e Valentina Orlandi si impone nel giro atleti contrapposti durante i Campionati Regionali di pattinaggio corsa su pista tenutisi a Civitanova Marche l’11 e il 12 aprile. L’appuntamento con l’eccellenza regionale ha la partecipazione massiccia della LunA Sports Academy, una realtà che ha portato in pista l’intero spettro delle sue categorie, dai più piccoli chiamati cuccioli fino ai profili Senior.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pattinaggio a Civitanova: trionfi e podi per la LunA Sports Academy Notizie correlate Dorna Sports si rinnova e diventa MotoGP Sports Entertainment GroupLa società promotrice del campionato mondiale di MotoGP ha annunciato un cambio di identità prima dell’inizio della stagione 2026, puntando a una... Pattinaggio, perché Ilia Malinin è "come il primo uomo sulla luna"Alla scoperta di Ila Manin il primo pattinatore ad atterrare un quadruplo Axel in gara ufficiale.