La Commissione Europea taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia se questa consentirà alla Russia di partecipare

La Commissione Europea ha annunciato che sospenderà i finanziamenti alla Biennale di Venezia qualora vengano confermate le intenzioni di permettere alla Russia di partecipare all'evento. La decisione arriva in seguito alle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione, che ha dichiarato di voler includere rappresentanti russi nella prossima edizione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli della partecipazione o sulle possibili conseguenze.

La Commissione Europea ha dichiarato che taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia, se gli organizzatori andranno avanti con il loro progetto di includere la Russia. L’organo dell’ UE ha ribadito che qualsiasi violazione degli standard etici da parte della fondazione verrà considerata come un’inosservanza del contratto, con conseguente sospensione dell’accordo da due milioni di euro. Il portavoce della Commissione, Thomas Régnier, ha sottolineato come la scelta di far partecipare la Russia non sia in linea con i valori e gli standard etici europei. «La Commissione condanna la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di partecipare alla Biennale d’arte del 2026», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Commissione Europea taglierà i finanziamenti alla Biennale di Venezia, se questa consentirà alla Russia di partecipare Articoli correlati Biennale di Venezia nel caos, minaccia Ue dopo l’invito alla Russia: “Finanziamenti a rischio”. E Zelensky attaccaRoma – La Commissione Europea minaccia di ritirare i fondi alla Biennale Arte di Venezia per la partecipazione della Russia. Russia alla Biennale di Venezia. Tensione tra Giuli e ButtafuocoLa presentazione del Padiglione Italia alla 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia che aprirà il 9 maggio è la miccia che... Una raccolta di contenuti su Commissione Europea Discussioni sull' argomento Energia, UE vuole smarcarsi da sviluppi geopolitici; Unione europea: il piano di Bruxelles per l'euro digitale; L’arte nella guerra L’Ue potrebbe tagliare i fondi alla Biennale di Venezia per il padiglione russo; Biennale, bufera sullo stop Ue. L’Europa insiste: No alla Russia. E minaccia di tagliare 2 milioni di fondi. Il ministero degli Esteri italiano, in collaborazione con la Commissione europea, è riuscito a ottenere una riduzione dei dazi antidumping introdotti dall'amministrazione Usa sulla pasta italiana importata nel Paese https://l.euronews.com/PxiX - facebook.com facebook Il ministero degli Esteri italiano, in collaborazione con la Commissione europea, è riuscito a ottenere una riduzione dei dazi antidumping introdotti dall'amministrazione Usa sulla pasta italiana importata nel Paese x.com