Darrell Sheets, conosciuto come ‘The Gambler’ nella trasmissione ‘Affari al buio’, è deceduto. La notizia è stata confermata dal collega e amico René Nezhoda, che ha riferito come Sheets fosse stato vittima di cyberbullismo. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra i partecipanti del programma e i fan, che hanno ricordato la figura del protagonista.

Roma, 23 aprile 2026 - Addio a Darrell Sheets, star del reality 'Affari al buio' (titolo originale 'Storage Wars'). Il 67enne volto noto della tv, secondo indiscrezioni, si sarebbe ucciso nella sua abitazione a Lake Havasu City, in Arizona. I media Usa scrivono che l'attore si sarebbe sparato alla testa, lo hanno trovato esanime intorno alle 2 del mattino (ora locale) di mercoledì 22 aprile. Sul caso indaga l'unità investigativa criminale, che sta verificando se si tratta effettivamente di un suicidio (E un’amica e collega ha parlato di cyberbullismo). Intanto la salma è stata consegnata al medico legale della contea di Mohave per ulteriori verifiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Darrell Sheets, ‘The Gambler’ di Affari al buio. Il collega e amico René Nezhoda: “Era bersaglio di cyberbullismo”

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