Darrell Sheets, noto per la sua partecipazione al reality show americano Storage Wars, è stato trovato morto mercoledì 22 aprile 2026 nella sua abitazione di Lake Havasu City, in Arizona. La notizia è stata diffusa nelle ore successive alla scoperta del suo decesso. Non sono stati rivelati dettagli sulle cause della morte o sulle circostanze che hanno portato alla tragica scomparsa.

Darrell Sheets, volto storico del popolare reality show americano Storage Wars (noto in Italia come Affari al buio ) è morto mercoledì 22 aprile 2026 nella sua casa di Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Polizia locale, l’uomo sarebbe deceduto a causa di una ferita da arma da fuoco alla testa apparentemente auto-inflitta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da darrellgamblerthewowfactor (@darrellgambler) Gli agenti sono intervenuti intorno alle 2 del mattino presso un’abitazione nel blocco 1500 di Chandler Drive, dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a una persona deceduta.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Darrell Sheets trovato morto: cosa sappiamo sulla morte del volto di Storage Wars

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Sheets, soprannominato "The Gambler" (Il Giocatore d'azzardo), ha raggiunto la fama grazie a "Storage Wars", dove è stato protagonista per 13 anni. - facebook.com facebook