Questa mattina a Napoli, una giovane di 22 anni, Ilenia Musella, è stata trovata ferita e portata d’urgenza al Villa Betania nel quartiere Ponticelli. Pochi minuti dopo, è morta in ospedale a causa di una ferita da coltello alla schiena. La polizia indaga sull’accaduto senza ancora avere chiari i motivi o il responsabile.

Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo le ultime informazioni, aveva una ferita da arma da taglio alla schiena. Sono stati sentiti i familiari e gli amici della giovane, che risiedeva nel rione Conocal Chi era Ilenia Musella La ragazza, secondo quanto si apprende, è stata portata già deceduta in ospedale da alcune persone a bordo di un'auto, che poi si sono allontanate. La polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, sta cercando di identificare il veicolo per rintracciare coloro che hanno condotto la 22enne a Villa Betania. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: il corpo della 22enne portato in ospedale a bordo di un'auto

Approfondimenti su Ilenia Musella

Una ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, a Napoli.

Questa mattina a Napoli, una giovane di 23 anni è stata accoltellata alla schiena e trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ilenia Musella

Napoli, Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: la 23enne è morta dopo il ricovero in ospedaleUna ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo ... ilmessaggero.it

Ilenia Musella uccisa a coltellate a Napoli, abitava nel Parco Conocal di PonticelliTragedia nel pomeriggioa Napoli. Ilenia Musella, 22 anni, residente nella zona del Parco Conocal di Ponticelli, è deceduta presso l’ospedale Villa Betania dopo essere giunta al pronto soccorso con una ... internapoli.it