Questa mattina a Napoli, una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, è stata accoltellata alla schiena e non ce l’ha fatta. È stata portata in ospedale a bordo di un’auto, ma i medici non sono riusciti a salvarla. L’agguato è avvenuto nella periferia est, ancora da chiarire i motivi dell’attacco.

Accoltellata alla schiena e trasportata in ospedale ormai senza vita a Napoli. È successo oggi pomeriggio nella periferia est. Gli agenti sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania di Ponticelli dopo la segnalazione di una ragazza arrivata senza vita ospedale con una ferita da arma da taglio alla schiena. Per la 22enne non c'è stato nulla da fare. La ragazza si chiamava Ilenia Musella ed era residente nella zona del Parco Conocal di Ponticelli. La vittima, secondo quanto si apprende, è stata portata in ospedale a bordo di un'auto. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, ragazza di 22 anni accoltellata e uccisa: il corpo portato in ospedale a bordo di un'auto: la vittima è Ilenia Musella

Approfondimenti su Napoli Ragazza

La polizia di Stato comunica che una ragazza di 22 anni è stata accoltellata alla schiena a Napoli e poco dopo è morta in ospedale.

Una ragazza di 22 anni è stata colpita a morte con un coltello a Napoli Est.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Ragazza

Argomenti discussi: C'è una pizza che mi fa impazzire...: Francesco Sodano vota Maestri Pizzaioli; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Capodanno i feriti aumentano: 309 di cui 69 ricoverati. Salgono i minori colpiti: quasi raddoppiati rispetto al 2024; Tiktoker travestito da Michael Jackson spaventa donna a Napoli, denunciato.

Ragazza di 22 anni uccisa a coltellate a Napoli, morta durante il trasporto in ospedaleUna 22enne è stata ferita mortalmente a Napoli Est; portata d'urgenza a Villa Betania, è deceduta durante il trasporto ... fanpage.it

Ragazza di 23 anni morta Napoli: è stata accoltellata alla schienaUna giovane di 22 anni è morta mercoledì pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell’ ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma ... ilfattoquotidiano.it