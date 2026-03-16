I Ris di Parma stanno analizzando le siringhe trovate a bordo di un'ambulanza coinvolta in un caso di morti sospette avvenute tra febbraio e novembre 2025. La procura di Forlì ha aperto un’indagine sulle cinque morti di anziani trasportati dai mezzi di soccorso della Croce Rossa. Mercoledì si svolgeranno i rilievi per raccogliere il DNA di Spadino.

Forlì, 16 marzo 2026 – Appuntamento ai Ris di Parma, mercoledì, per il caso delle morti sospette in ambulanza, indagine della procura di Forlì sul decesso di cinque anziani trasportati su mezzi di soccorso della Croce Rossa tra il febbraio e il novembre 2025. Indagato, per omicidio plurimo volontario, risulta essere Luca Spada, meldolese, 27 anni, per tutti Spadino, autista soccorritore del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro. Accertamento tecnico irripetibile sul materiale sequestrato Si tratta del primo accertamento tecnico investigativo di questa vicenda. Gli inquirenti scientifici svolgeranno un ‘accertamento tecnico irripetibile’ su... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morti in ambulanza, i Ris a caccia del Dna di Spadino sulle siringhe

Articoli correlati

Forbidden Fruit Anticipazioni: Halit Caccia Yildiz Dopo Il Test Del Dna!In Forbidden Fruit la gravidanza di Yildiz si trasforma in un incubo quando Sahika mette in atto un piano spietato contro Halit e il piccolo Halitcan.

Sulle tracce del genio. L’Archivio Datini svela il dna di LeonardoUna delle lettere dell’Archivio del mercante e banchiere Francesco di Marco Datini contribuirà a stabilire la sequenza del cromosoma Y – la linea...

Contenuti utili per approfondire Morti in ambulanza i Ris a caccia del...

Morti in ambulanza, i Ris cercano il Dna sulle siringhe dell'indagato(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Siringhe in plastica, alcune con ago e cappuccio e con residui di liquido e già utilizzate, altri aghi privi di cappuccio, cateteri venosi anch'essi già utilizzati, connetto ... msn.com

Anziani morti in ambulanza, il paramedico sotto accusa: «Le carte mi scagioneranno, per tutti ho chiesto i soccorsi. E non ho valigette segrete»Luca Spada respinge ogni accusa: «Io non c’entro nulla con questi decessi». Ha 27 anni, un figlio piccolo, lavora nella Croce Rossa da quando ne aveva 14 ... corrieredibologna.corriere.it