Le morti nell’ambulanza Dai cambi alle chiamate | Tutti i trucchi di Spadino

Nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge Luca Spada, un autista soccorritore di 27 anni, emergono dettagli su modifiche nelle chiamate di emergenza e su presunte strategie adottate. La vicenda riguarda anche il decesso di due persone trasportate in ambulanza, con un'indagine che analizza le procedure e i comportamenti durante i soccorsi. Un elemento particolare riguarda un'intervista in cui si rompe la quarta parete, rivolgendo lo sguardo in camera.

Un vero e proprio ’camera look’ (nel linguaggio cinematografico ’sguardo in camera’) rompe la quarta parete dell’inchiesta su Luca Spada, il 27enne meldolese, autista soccorritore della Croce Rossa del comitato di Forlimpopoli-Bertinoro. Spada, per tutti Spadino, è in carcere dall’11 aprile con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Il 25 novembre 2025 avrebbe causato la morte della forlivese Deanna Mambelli, 85 anni, "immettendo aria nel corpo della trasportata" e causandole "un’insufficienza respiratoria acuta" fino al decesso, avvenuto il giorno stesso in ambulanza. Spadino è indagato anche per la morte di altri cinque anziani, per i quali però il gip ha negato la custodia in carcere per mancanza di indizi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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