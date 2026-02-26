Perché El Mencho e i cartelli della droga volevano mettere le mani sui Mondiali 2026 in Messico | svelati i piani

Si scopre come i cartelli della droga abbiano mostrato interesse per i Mondiali del 2026 in Messico, con piani che coinvolgevano anche l’acquisto di biglietti per le partite. Dopo la scomparsa del leader del CJNG, emergono dettagli sui tentativi di influenzare l’evento sportivo, rivelando le mosse di gruppi criminali legati al traffico illecito. Questi sviluppi aprono un nuovo fronte di attenzione sulle implicazioni di tali interessi.

Mondiali 2026 nel mirino dei cartelli in Messico: i retroscena choc sui piani di El Mencho. Dopo la morte del capo del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, emergono indiscrezioni sui presunti biglietti che il boss del CJNG avrebbe acquistato per le partite in Messico. La vicenda riaccende l’allarme sicurezza in vista della Coppa del Mondo tra Messico, USA e Canada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Messico, Mondiali 2026 a rischio dopo la morte di El Mencho: tensione con gli Stati UnitiAlta tensione in Messico dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación.

Messico nel caos per la morte di "El Mencho": 26 morti. E scatta l'allerta per i MondialiDopo la morte di “El Mencho” esplodono violenze in vari Stati: 26 morti e 27 arresti.

Chi sono le donne che possono guidare i narcos dopo El Mencho e perché si rischia una faida interna in MessicoDopo l’uccisione di El Mencho si apre la corsa alla guida del suo cartello narcos (il CJNG). Tra i possibili successori spuntano l’ex moglie Rosalinda González Valencia, detta La Jefa, e la figlia ... fanpage.it

Chi era El Mencho, boss dei narcos messicani: L’omicidio è una prova di forza in vista dei mondiali di calcioA Fanpage.it Thomas Aureliani (professore di Geopolitica e criminalità organizzata ed esperto di Messico presso l'Università degli studi ... fanpage.it

Chi era el Mencho il boss del Fentanyl, come è stato ucciso e l'influencer che lo ha tradito. Messico in fiamme tra vendette e guerra di successione. Il video https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/el-mencho-morto-cjng-messico-fentanyl-guerra-cartelli-successione/ facebook

La Casa Bianca conferma che nessuno statunitense è stato colpito dall'ondata di violenza in Messico e avverte i cartelli di "gravi conseguenze" se attaccheranno cittadini Usa dopo la morte di "El Mencho" x.com