A Campobasso si indaga sulla morte di una donna, sospettata di aver ingerito ricina, con il cellulare della figlia maggiore sotto sequestro. Le autorità stanno ampliando le verifiche coinvolgendo anche un istituto agrario di Riccia e alcuni negozi di prodotti alimentari. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti tra i diversi elementi raccolti finora. Gli investigatori continuano a raccogliere informazioni per approfondire il caso.

Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare di Alice Di Vita, 19enne figlia e sorella maggiore di Antonella e Sara, le due donne morte il 27 e 28 dicembre per avvelenamento a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Gli accertamenti irripetibili sono stati disposti dalla procura nell'ambito del fascicolo aperto contro cinque medici, indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. Come ha rivelato Chi l'ha visto, saranno effettuati martedì 28 aprile negli uffici della Polizia giudiziaria, dove saranno estratti i dati all'interno del telefonino: saranno presenti i legali della famiglia Di Vita e dei medici dell’ospedale di Campobasso indagati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte per presunta ricina a Campobasso, sequestrato il cellulare della figlia maggiore

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