In provincia di Campobasso, nell’ambito di un caso di avvelenamento a Pietracatella, sono stati indagati cinque medici. Le autorità hanno sequestrato lo smartphone della figlia maggiore della vittima, Alice, per analizzare eventuali elementi utili alle indagini. La vicenda riguarda morti per avvelenamento e il ruolo che potrebbero aver avuto i professionisti coinvolti. La procura sta valutando i dati estratti dal cellulare per approfondire il caso.

Ci sono 5 medici indagati nell’ambito della vicenda dell’ avvelenamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, e ora si cerca chiarezza in uno smartphone. Il device in questione è quello di Alice Di Vita, figlia maggiore 19enne e sorella delle vittime Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15. Antonella e Sara hanno perso la vita dopo essersi sentite male poche ore dopo Natale 2025, e accanto all’ipotesi avvelenamento, si cerca di capire se i medici che le hanno visitate abbiano agito correttamente. Come ha riportato “ Chi l’ha visto? ”, lo smartphone di Alice Di Vita è in attesa, il 28 aprile, di essere analizzato dagli inquirenti, che acquisiranno le chat, le note (con l’annotazione dei pasti consumati), la navigazione e le ricerche su internet, i dati sulla posizione, indirizzi mail e profili social.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morte avvelenate, sequestrato cellulare alla figlia maggiore Alice

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