Morte Muriel Furrer dopo 18 mesi indagine archiviata senza colpevoli Genitori straziati | Lo accettiamo

Dopo diciotto mesi di indagini, la procura ha archiviato il caso riguardante la morte della ciclista svizzera, considerandola un incidente di gara senza responsabilità penali da parte di terzi. I genitori della giovane hanno commentato di aver accettato questa decisione. L'incidente si era verificato durante una competizione, portando alla tragica perdita della atleta. La vicenda ha suscitato discussioni sulla sicurezza negli eventi sportivi.

Dopo 18 mesi dal terribile incidente che costò la vita alla ciclista svizzera Muriel Furrer l'indagine è stata archiviata come "un incidente di gara senza alcuna condotta criminale da parte di nessuno". La ragazza rimase agonizzante per un'ora e mezza senza soccorsi e morì il giorno dopo in ospedale per traumi cerebrali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Mondiali di Zurigo 2024, chiuse le indagini sulla morte di Muriel Furrer: "Incidente di gara"Sono state chiuse le indagini sulla morte della 18enne elvetica Muriel Furrer, morta in corsa il 26 settembre 2024 nel corso della prova in linea dei... Archiviata l’indagine per i morti di Covid-19 nelle Rsa di Bergamo: “Contesto di angosciante imprevedibilità”La gip del Tribunale di Bergamo ha archiviato l'indagine sugli anziani morti di Covid-19 nella primavera del 2020 nelle Rsa della provincia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Mondiali Zurigo 2024, i genitori di Muriel Furrer dopo l'archiviazione delle indagini sulla morte della figlia: Lo accettiamo, speriamo che non capitino più cose simili in futuro; Tour of the Alps 2026, maxi-caduta in gruppo dopo due chilometri di gara: corsa interrotta; Tour of the Alps 2026, maxi-caduta in gruppo dopo due chilometri di gara: corsa interrotta per 21 minuti, fra i ritirati anche Lorenzo Mark Finn; Meteo Freccia Vallone 2026: dopo due edizioni da lupi stavolta sui corridori splenderà il sole - Attenzione al vento nel circuito finale. Mondiali di Zurigo 2024, chiuse le indagini sulla morte di Muriel Furrer: Incidente di garaSono state chiuse le indagini sulla morte della 18enne elvetica Muriel Furrer, morta in corsa il 26 settembre 2024 nel corso della prova in linea dei Mondiali jr a Zurigo. L’indagine ha stabilito che ... gazzetta.it Mondiali Zurigo 2024, i genitori di Muriel Furrer dopo l’archiviazione delle indagini sulla morte della figlia: “Lo accettiamo, speriamo che non capitino più cose simili in futuro” x.com