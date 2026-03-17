Archiviata l'indagine per i morti di Covid-19 nelle Rsa di Bergamo | Contesto di angosciante imprevedibilità

La gip del Tribunale di Bergamo ha deciso di archiviare l’indagine sulle morti di anziani avvenute nelle Rsa della provincia durante la primavera del 2020. L’inchiesta riguardava i decessi legati al Covid-19 in quell’area e ha concluso con questa decisione, senza ulteriori sviluppi o rinvii. La vicenda coinvolge diverse strutture e si riferisce a un periodo di emergenza sanitaria.

La gip del Tribunale di Bergamo ha archiviato l'indagine sugli anziani morti di Covid-19 nella primavera del 2020 nelle Rsa della provincia. Secondo la giudice, in quel contesto di "angosciante imprevedibilità", non sarebbe stato possibile esigere "comportamenti alternativi" da parte die gestori delle case di cura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Anziani morti nella Rsa di Bergamo durante il Covid: nessuna negligenza, inchiesta archiviataBergamo, 17 marzo 2026 – Era un fascicolo, a carico di ignoti, aperto dopo la presentazione delle denunce da parte di 32 parenti di alcuni anziani... La Procura di Milano chiede ancora di archiviare l’inchiesta sui morti di Covid al Trivulzio: “Carenze probatorie”La Procura di Milano ha chiesto di nuovo l'archiviazione dell'indagine sui morti di Covid-19 al Pio Albergo Trivulzio del 2020. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Archiviata l 8217 indagine per i morti... Temi più discussi: Covid, archiviata l'indagine per i morti nelle Rsa. La gip: Angosciante imprevedibilità; Anziani morti nella Rsa di Bergamo durante il Covid: nessuna negligenza, inchiesta archiviata; Archiviata l'indagine per i morti di Covid-19 nelle Rsa di Bergamo: Contesto di angosciante imprevedibilità; Pm, archiviare l'inchiesta sui morti di Covid al Trivulzio. Covid, archiviata l'indagine per i morti nelle Rsa. La gip: «Angosciante imprevedibilità»I parenti si oppongono, ma la giudice per le indagini preliminari archivia l’inchiesta: fu fatto il possibile. I legali: valutiamo la causa civile ... bergamo.corriere.it Anziani morti nella Rsa di Bergamo durante il Covid: nessuna negligenza, inchiesta archiviataBergamo, l’indagine partita da 32 denunce. Quattro famiglie si erano opposte alla richiesta di archiviazione della Procura ... ilgiorno.it A Bergamo, i negozi di vicinato sono in sofferenza come nel resto d’Italia, anche se la nostra è la città che ha meglio contenuto la desertificazione commerciale. - facebook.com facebook