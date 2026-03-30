Le indagini sulla morte di Muriel Furrer, 18enne atleta svizzera deceduta durante la gara in linea in occasione dei Mondiali di Zurigo 2024, sono state concluse. La ragazza è stata trovata sola 88 minuti dopo l’incidente, che è stato ufficialmente classificato come un incidente di gara. La polizia ha confermato la chiusura delle indagini senza ulteriori approfondimenti.

Sono state chiuse le indagini sulla morte della 18enne elvetica Muriel Furrer, morta in corsa il 26 settembre 2024 nel corso della prova in linea dei Mondiali jr a Zurigo. L’indagine ha stabilito che l’incidente è avvenuto alle 11:04, “al di fuori del campo visivo dei veicoli di scorta, dei commissari di gara, degli spettatori e dei commissari di percorso”, e che, dato che la ciclista non era visibile dalla strada, essendo nascosta dal sottobosco, e che “non era presente un sistema di tracciamento in tempo reale di tutte le atlete“, la scomparsa della 18enne non è stata notata se non dopo la fine della gara. Furrer è stata quindi ritrovata solo alle 12:26 e, secondo i risultati dell’inchiesta, “i primi soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo il ritrovamento”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali di Zurigo 2024, chiuse le indagini sulla morte di Muriel Furrer: "Incidente di gara"

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