Morte Iannuzzi il Nabilah non si ferma | Ci ha chiesto lui di andare avanti

Dopo la morte di Luca Iannuzzi, avvenuta a causa di una malattia scoperta quattro anni fa, il Nabilah continua a funzionare senza interruzioni. La gestione del locale ha dichiarato che l’imprenditore stesso aveva chiesto di proseguire con le attività. Il locale, situato nella zona flegrea, si conferma uno dei punti di riferimento della vita notturna locale, frequentato da molte persone anche dopo la scomparsa del suo fondatore.

La scomparsa di Luca Iannuzzi, per una malattia scoperta quattro anni fa e contro la quale l'imprenditore ha lottato con tutte le sue forze, non ferma una delle sue creature migliori, il Nabilah, diventato negli anni uno dei luoghi più frequentati della movida flegrea. Lo staff del locale in un.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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