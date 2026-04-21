Addio all' imprenditore Luca Iannuzzi | patron di Nabilah e ScottoJonno

A Napoli si piange la scomparsa dell'imprenditore Luca Iannuzzi, morto all'età di 54 anni. Iannuzzi era tra i fondatori del Nabilah Group, conosciuto nel settore dell'intrattenimento. La sua morte prematura ha suscitato dolore tra amici e collaboratori. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando un vuoto tra chi aveva collaborato con lui nel corso degli anni.

Lutto a Napoli per la morte prematura di dell'imprenditore Luca Iannuzzi. Iannuzzi, 54 anni, era tra i fondatori del Nabilah Group. Aveva posto la sua “firma” anche sul recupero di ScottoJonno nella Galleria Principe di Napoli. Portato via da un brutto male, lascia la moglie e tre figli.I.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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