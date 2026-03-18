Morte Domenico Caliendo nuova accusa per due medici del Monaldi | ipotesi di falso in cartella clinica

Due medici dell’ospedale Monaldi sono stati coinvolti in un’indagine dopo che il Nas e la Procura di Napoli hanno sollevato un’ipotesi di falso in una cartella clinica. La vicenda riguarda le modifiche agli orari riportati nella documentazione medica di un bambino deceduto il 21 febbraio, in seguito a un trapianto di cuore. La procura ha avviato le verifiche sulla vicenda.

Il Nas e la Procura di Napoli ipotizzano modifiche agli orari riportati nella documentazione medica del piccolo paziente deceduto il 21 febbraio dopo il trapianto di cuore all'ospedale Monaldi. Sequestrato anche un cellulare a un'infermiera. Le indagini sulla morte di Domenico Caliendo, il bambino deceduto il 21 febbraio 2025 all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di cuore, si allargano con una nuova ipotesi di reato. Secondo quanto emerso, il Nas e la Procura di Napoli — nelle persone del pm Giuseppe Tittaferrante e del procuratore aggiunto Antonio Ricci — avrebbero contestato il reato di falso a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già iscritti nel registro degli indagati per la morte del piccolo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Morte Domenico Caliendo, nuova accusa per due medici del Monaldi: ipotesi di falso in cartella clinica Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica: due medici indagati anche per falsoNovità nel caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore. Tutto quello che riguarda Morte Domenico Caliendo Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico Caliendo, continuano le indagini: a Bari i controlli sui due cuori espiantati; Morte del piccolo Domenico Caliendo, verifiche sull’acqua del ghiaccio a Bolzano; Morte Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Un'altra coppia si è rivolta a me per una morte post-trapianto; Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia). Domenico Caliendo morto, indagati i chirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni. Incongruenze nella cartella clinica: cosa è emersoMorte di Domenico Caliendo: due medici indagati anche per falso nella cartella clinica, la Procura di Napoli chiede la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla ... leggo.it Morte del piccolo Domenico, due medici indagati anche per falso: la Procura chiede l'interdizioneNuova svolta nelle indagini per omicidio colposo sulla morte del bambino, deceduto dopo il trapianto di cuore fallito ... ilroma.net Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccolo - facebook.com facebook Avrebbero modificato la cartella clinica di Domenico Caliendo, il bambino morto in seguito al trapianto di cuore: la procura di Napoli contesta una nuova accusa - il reato di falso - a due dei sette medici dell'ospedale Monaldi già indagati per la morte del piccol x.com