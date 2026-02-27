La morte di Domenico Caliendo il Monaldi | Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti

Due medici dirigenti dell’Azienda Ospedaliera dei Colli sono stati sospesi dal servizio in seguito a un procedimento disciplinare avviato riguardo alla morte di Domenico Caliendo, noto come il Monaldi. L’azienda ha concluso le verifiche sugli atti e ha adottato i provvedimenti necessari. La sospensione entra in vigore immediatamente e riguarda i professionisti coinvolti nel caso.

«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico» è quanto si legge in una nota diffusa dall'ospedale Monaldi in serata dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo. «Prosegue per gli altri sanitari coinvolti l’iter disciplinare secondo la normativa vigente. L’azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge. Coglie l’occasione per ribadire vicinanza e sostegno ai familiari del piccolo Domenico e ringrazia tutto il personale che ancorché profondamente ferito dalla vicenda ha continuato a lavorare con professionalità, dedizione e umanità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - La morte di Domenico Caliendo, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti» Domenico Caliendo, le notizie sui medici dell’ospedale dopo la morte del piccoloLa verità sulla morte del piccolo Domenico Caliendo si sta cercando dentro i telefoni cellulari, nelle conversazioni scambiate nelle ore più... Morte Domenico Caliendo, al Monaldi 3 box “Paragonix” per conservazione organi da trapianto, ma equipe “non lo sapeva”Nel documento, che raccoglie la documentazione fornita dai vertici dell’Azienda ospedaliera, si evidenzia che nel dicembre scorso al Monaldi erano... Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette; Morte di Domenico, l’accusa è omicidio colposo: Danni al cuore già in fase di espianto; Napoli, morte di Domenico: la mamma in Procura con gli audio, le foto del contenitore del cuore; Gli indagati per la morte di Domenico salgono a sette. Slittano ancora autopsia e funerali. La morte di Domenico Caliendo, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella ... ilmattino.it Per Federconsumatori la morte di Domenico non è un caso: Criticità sistemiche all’ospedale MonaldiL'esposto prende il via da un’ispezione, avvenuta a seguito della morte di Pamela Dimitrova nel 2024 che aveva all’incirca la stessa età di Domenico ... dire.it Dall'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo emergono dettagli inquietanti, che rivelano momenti di grande tensione vissuti nella sala operatoria del Monaldi tra i componenti dell'équipe medica che avrebbe dovuto effettuare il trapianto di cuore al - facebook.com facebook Morte di Domenico Caliendo: sette medici indagati a Napoli x.com