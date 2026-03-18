Due chirurghi sono stati indagati per la morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta all'ospedale Monaldi di Napoli. Oltre all'ipotesi di responsabilità per negligenza, ora sono sotto accusa anche per aver modificato la cartella clinica del paziente. La vicenda riguarda i medici coinvolti nel trattamento e nel trapianto del bambino, che aveva subito un trapianto di cuore.

Napoli, 18 marzo 2026 – Si aggiunge anche il reato di falso in cartella clinica per due dei medici indagati per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il piccolo paziente del Monaldi trapiantato con un cuore bruciato. Si tratta del primario e cardiochirurgo Guido Oppido, che ha eseguito l'intervento, e della seconda operatrice Emma Bergonzoni. Per loro la procura di Napoli ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla professione medica. I due, che saranno sentiti dai magistrati a fine mese, dovranno dunque rispondere anche di alcune incongruenze emerse nella cartella clinica del bambino. In particolare, per gli inquirenti (pm Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci) risulterebbero modifiche agli orari di arrivo del cuore da Bolzano a Napoli e dell'inizio dell'espianto dell'organo malato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morte del piccolo Domenico, due chirurghi indagati anche per falso. “Modificata la cartella clinica”

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