Morte del piccolo Domenico l’avvocato della famiglia | Cartella clinica incompleta

L’avvocato della famiglia di Domenico denuncia che la cartella clinica è incompleta, causando ritardi nelle indagini. La morte del bambino di cinque anni, avvenuta all’ospedale Monaldi, ha provocato forte preoccupazione tra i genitori, che chiedono risposte chiare. I carabinieri del Nas continuano a raccogliere prove per chiarire le cause del decesso. Le autorità mediche hanno già avviato un’indagine interna. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Napoli, 22 febbraio 2026 – Prosegue anche oggi l’attività investigativa dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico, spentosi ieri all'ospedale Monaldi. I militari sono tornati nella struttura sanitaria partenopea per acquisire la documentazione clinica relativa al piccolo paziente. Ieri avevano notificato ai sei sanitari indigati i relativi avvisi di garanzia, sequestrando loro i cellulari. Domenico, si aggrava la posizione dei medici indagati L'avvocato: "Cartella clinica incompleta su Domenico". "Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato", ha intanto dichiarato all' Ansa l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

