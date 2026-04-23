morte avvelenate ricerche sulla ricina nei pc della scuola agraria

Le autorità stanno esaminando i computer di un istituto agrario nel tentativo di trovare tracce di ricerche sulla ricina, in relazione alla morte di una ragazza di 15 anni e della madre, avvenute tra il 27 e il 28 dicembre nel Campobassano. Le indagini si concentrano su alcune ricerche effettuate nei mesi precedenti, mentre si cerca di chiarire eventuali collegamenti tra questi approfondimenti e i decessi.

Si concentra anche su alcune ricerche sulla ricina effettuate nei mesi precedenti sui computer dell'istituto agrario di Riccia l'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Ielsi, decedute a Pietracatella, nel Campobassano, tra il 27 e il 28 dicembre. Gli investigatori ipotizzano l'uso di un veleno artigianale ricavato dai semi di ricino e stanno ricostruendo i possibili contesti in cui la sostanza potrebbe essere stata reperita. Nel frattempo è stato sequestrato anche il cellulare della sorella maggiore Alice.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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