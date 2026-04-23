Giallo di Campobasso ricerche sulla ricina nei pc della scuola agraria

Le indagini sulla morte di una ragazza di 15 anni e di sua madre nel Campobassano si sono concentrate anche sulle ricerche di ricina trovate sui computer di un istituto agrario di Riccia, effettuate nei mesi precedenti. Le autorità stanno analizzando i dati digitali presenti nei dispositivi scolastici nel quadro di un'inchiesta che ha portato all'apertura di un fascicolo per verificare eventuali legami con il decesso delle due vittime avvenuto tra il 27 e il 28 dicembre.

Si concentra anche su alcune ricerche sulla ricina effettuate nei mesi precedenti sui computer dell'istituto agrario di Riccia l'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Ielsi, decedute a Pietracatella, nel Campobassano, tra il 27 e il 28 dicembre. Gli investigatori ipotizzano l'uso di un veleno artigianale ricavato dai semi di ricino e stanno ricostruendo i possibili contesti in cui la sostanza potrebbe essere stata reperita. Nel frattempo è stato sequestrato anche il cellulare della sorella maggiore Alice.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giallo di Campobasso, ricerche sulla ricina nei pc della scuola agraria Notizie correlate Avvelenate con ricina a Campobasso, sequestrato cellulare della figlia Alice e analisi sul pc di una scuolaIl telefono della figlia maggiore di 19 anni di Antonella Di Ielsi, la donna avvelenata con la ricina insieme all'altra figlia a Pietracatella, è... Campobasso e il giallo della ricina, lo sfogo di Gianni Di Vita al nuovo legale: «Non ho segreti ma mi serve aiuto»La moglie di Gianni Di Vita, Antonella Di Ielsi e la loro figlia Sara, 15 anni, sono morte dopo aver accusato dei malori e un ricovero fulmineo in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giallo di Pietracatella, proseguono le audizioni in Questura; Madre e figlia morte a Campobasso, confermata positività alla ricina: ultime notizie sul giallo di Pietracatella; Ore 14 Sera 2 - Giallo Campobasso, la cugina di Gianni Di Vita sentita di nuovo in questura - 16/04/2026 - Video; Morte avvelenate a Campobasso, sentiti ancora parenti e conoscenti delle vittime. Giallo di Pietracatella, analisi sul telefonino di Alice Di Vita: cosa cercano gli inquirentiGiallo di Pietracatella, nuovi accertamenti: analisi sul cellulare di Alice Di Vita e verifiche in un istituto agrario sulla pista della ricina ... tag24.it Giallo di Pietracatella, proseguono le audizioni in QuesturaLe indagini si concentrano sulle ricerche informatiche della ricina, tra giugno e ottobre. Accertamenti anche in un istituto agrario in provincia di Campobasso. In attesa della relazione di Pavia ... rainews.it Giallo di Campobasso. Anche ieri giornata di interrogatori in Questura. Lunedì gli inquirenti della Procura di Larino, avrebbero effettuato accertamenti presso l’istituto agrario di Riccia sulla coltivazione di semi di ricina. Il commento di Milo Infante x.com Giallo di Campobasso. Anche ieri giornata di interrogatori in Questura. Lunedì gli inquirenti della Procura di Larino, avrebbero effettuato accertamenti presso l’istituto agrario di Riccia sulla coltivazione di semi di ricina. Il commento di Milo Infante - facebook.com facebook