La procura ha disposto l’acquisizione dei dati presenti sul telefonino di Alice, in relazione alle morti per avvelenamento avvenute a Pietracatella. Le indagini si concentrano sugli ultimi cinque mesi, da dicembre ad aprile, periodo in cui si sono verificati i decessi. Le autorità stanno analizzando le informazioni digitali per fare chiarezza sulle circostanze e le possibili responsabilità legate ai decessi.

Le due donne morte per avvelenamento a Pietracatella - riguardano in particolare i dati degli ultimi cinque mesi, da dicembre ad aprile. La Procura, che ha disposto l'acquisizione del dispositivo per accertamenti irripetibili nell'ambito del fascicolo aperto contro i cinque medici indagati, chiede in particolare le chat tra Alice Di Vita, i suoi genitori e sua sorella Sara. Lo scopo è quello di accertare i rapporti tra i familiari e le comunicazioni nelle drammatiche ore prima dei decessi per riscontrare eventuali responsabilità dei sanitari e poi ancora chat, mail e conversazioni attraverso i social con altri parenti e conoscenti. Sul telefono ci sarebbero anche, nelle 'note', appunti sui pasti consumati dalla famiglia tra il 22 e il 25 dicembre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte avvelenate: pm, 'acquisire gli ultimi 5 mesi sul telefonino di Alice'

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