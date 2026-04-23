Morte a Campobasso le analisi confermano | Grave intossicazione da ricina | Sequestrato il cellulare della figlia maggiore

A Campobasso si indaga sulla morte di una persona, con le analisi che confermano una grave intossicazione da ricina. È stato sequestrato il cellulare della figlia maggiore della vittima. La relazione proveniente dal centro di ricerca di Pavia è stata consegnata alla Procura di Larino. Le indagini si estendono anche all’istituto agrario di Riccia e ai negozi di prodotti agricoli della zona.

È arrivata alla Procura di Larino (Campobasso) la relazione del Maugeri di Pavia sul caso di Pietracatella. Nel documento, gli esperti del Centro antiveleni hanno confermato la "grave intossicazione da ricina" per le due vittime, Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, morte il 27 e 28 dicembre 2025., Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare di Alice Di Vita, 19enne figlia e sorella maggiore di Antonella e Sara. Gli accertamenti irripetibili sono stati disposti dalla procura nell'ambito del fascicolo aperto contro cinque medici, indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. "Un atto dovuto - ha specificato il procuratore di Campobasso, Nicola D'Angelo - necessario per garantire il diritto di difesa e la partecipazione dei soggetti coinvolti agli accertamenti tecnici non ripetibili".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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