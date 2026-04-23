Morte avvelenate l' esito delle analisi | Grave intossicazione da ricina

Le analisi sui casi di morte avvelenata a Pietracatella hanno confermato che le due vittime sono state colpite da una grave intossicazione da ricina. La relazione, inviata alla Procura di Larino, è stata redatta dagli esperti del Centro antiveleni del Maugeri di Pavia. Secondo il documento, le analisi hanno evidenziato la presenza significativa di questa sostanza tossica nelle persone coinvolte. La procura sta ora valutando le implicazioni di questi risultati.

È arrivata alla Procura di Larino la relazione del Maugeri di Pavia sul caso di Pietracatella. Nel documento gli esperti del Centro antiveleni confermano per le due vittime la " grave intossicazione da ricina ". La relazione é stata inviata agli investigatori dalla dottoressa Benedetta Pia De Luca che ha effettuato le autopsie su Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. Nella relazione tossicologica redatta dal professor Locatelli emerge la conferma della positività alla ricina "in concentrazioni compatibili con quadro di intossicazione acuta nei campioni ematici prelevati durante le autopsie". Si apprende inoltre da fonti qualificate che alla relazione sono allegati ulteriori documenti che saranno depositati in Procura insieme alla consulenza finale sulle autopsie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morte avvelenate, l'esito delle analisi: "Grave intossicazione da ricina" Notizie correlate Mamma e figlia morte avvelenate dalla ricina, arriva l’esito delle analisi su Gianni Di Vita: «Negativo»Confermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi ma, allo stesso tempo, invece, confermata la... Morte a Campobasso, le analisi: "Grave intossicazione da ricina" | Sequestrato il cellulare della figlia maggioreÈ arrivata alla Procura di Larino (Campobasso) la relazione del Maugeri di Pavia sul caso di Pietracatella. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mamma e figlia morte avvelenate dalla ricina, arriva l'esito delle analisi su Gianni Di Vita: Negativo; Morte avvelenate, sequestrato il telefonino della sorella sopravvissuta; Morte avvelenate, sentita di nuovo per oltre 4 ore la cugina di Gianni Di Vita; Madre e figlia avvelenate, l'intercettazione che potrebbe chiarire il mistero ricina. Madre e figlia morte avvelenate, c'è la conferma: 'Intossicazione da ricina'. Sequestrato il cellulare alla figlia AliceE' stato sequestrato per esami irripetibili il telefono di Alice, figlia maggiore di Antonella Di Ielsi, la donna avvelenata con la ricina insieme all'altra figlia Sara a Pietracatella (Campobasso). L ... ansa.it Morte avvelenate, sequestrato il telefonino della sorella sopravvissutaPotrebbe essere arrivata una svolta importante nel giallo dell’avvelenamento di Pietracatella. L’avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, ha confermato infatti che martedì prossimo, 28 april ... tg24.sky.it Madre e figlia morte avvelenate, le analisi confermano: 'Grave intossicazione da ricina' #ANSA - facebook.com facebook Madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Campobasso, sequestrato il telefono della primogenita Alice: nel mirino chat e note sui pasti consumati durante le feste di Natale x.com