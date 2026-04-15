A Pietracatella, è stata segnalata la morte di una donna avvelenata con la ricina, un veleno molto potente. Le indagini continuano a chiarire le circostanze di quanto accaduto, ma permangono numerosi aspetti ancora da definire. Nel frattempo, un medico infettivologo ha spiegato come la ricina agisce sul corpo e quali sintomi si manifestano in caso di avvelenamento. La procura sta approfondendo le possibili responsabilità legali legate all’incidente.

“Una vicenda che ha tanti, troppi misteri”. Così Matteo Bassetti parla del giallo di Pietracatella dopo la conferma della positività alla ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dopo Natale. Allo stesso tempo è stata confermata la negatività al veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. L’infettivologo sui social spiega come agisce la ricina e quali sono i sintomi dell’avvelenamento. Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella La quindicenne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi sono state uccise, avvelenate con la ricina. Lo hanno confermato le analisi sulle due donne di Pietracatella (Campobasso) morte nei giorni dopo Natale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, il punto di Bassetti: "Ci sono ancora troppi misteri"

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