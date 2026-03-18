Bimbo di 9 anni ha un tumore all'anca operato al Santobono | i medici evitano l'amputazione della gamba

Un bambino di 9 anni affetto da un tumore all’anca è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale Santobono di Napoli. I medici hanno evitato l’amputazione della gamba durante l’operazione, che rappresenta la prima di questo genere realizzata in età pediatrica nel Sud Italia. La procedura ha coinvolto un’équipe specializzata in chirurgia oncologica pediatrica.

Un intervento di chirurgia oncologica di grande rilievo è stato eseguito all'ospedale Santobono di Napoli: si tratta della prima operazione di questo tipo in età pediatrica nel Sud Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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