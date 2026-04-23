Morgan fenomeno in 4 minuti indovina tutti i brani dei Duran Duran ascoltandone un secondo

Un video di quattro minuti sta facendo il giro online, mostrando una persona che riesce a identificare tutti i brani dei Duran Duran ascoltandone solo un secondo. L’esperto ascolta una breve porzione di ogni canzone e subito ne indovina il titolo. Il video include tutti e venti i brani della band, creando grande curiosità tra gli appassionati di musica. La performance ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social media.

(Adnkronos) – Sapreste riconoscere tutte le canzoni dei Duran Duran, contenute in tutti i venti album dall'1981 a oggi, inclusi 40 singoli con rispettive B sides, mettendoci dentro anche i progetti solisti o paralleli, ascoltandone solo un secondo? Se l'impresa sembra impossibile o quasi a qualsiasi essere umano, anche esperto di musica, c'è qualcuno che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate La grande musica a Villa Manin, in arrivo il concerto dei Duran DuranIl governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha accolto con molta soddisfazione la notizia dell'arrivo della band britannica: “I... Concerto-evento alla Reggia di Caserta: arrivano i Duran DuranL’estate casertana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran hanno annunciato tre...