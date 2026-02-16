La grande musica a Villa Manin in arrivo il concerto dei Duran Duran

I Duran Duran arriveranno a Villa Manin, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di musica, perché suoneranno davanti a un pubblico proveniente da tutta Italia. La band britannica ha scelto questa location storica per il loro concerto, che si terrà in un’area all’aperto immersa nel verde, offrendo uno spettacolo con scenografie e luci curatissime. La data segna l’inizio di un tour speciale che prevede anche altri due concerti in luoghi altrettanto suggestivi, come castelli e teatri antichi.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha accolto con molta soddisfazione la notizia dell'arrivo della band britannica: "I Duran Duran sono un gruppo che ha attraversato generazioni e confini, segnando in modo indelebile la cultura pop mondiale e continuando ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale. Un evento di assoluto rilievo che rafforza il ruolo del Friuli Venezia Giulia come terra capace di attrarre grandi produzioni culturali e musicali, valorizzando luoghi straordinari del nostro patrimonio storico e architettonico. Villa Manin si conferma così uno spazio d'eccellenza per i grandi eventi internazionali, in grado di coniugare spettacolo, cultura e promozione del territorio.