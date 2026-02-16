Concerto-evento alla Reggia di Caserta | arrivano i Duran Duran

I Duran Duran arrivano alla Reggia di Caserta per un concerto-evento, attirando moltissimi fan desiderosi di ascoltare dal vivo le loro hit storiche. La band britannica ha scelto questa location spettacolare per la sua data italiana, portando sul palco un repertorio ricco di successi anni Ottanta e Novanta. L’evento si svolgerà in un’atmosfera unica, sotto il cielo estivo e tra le meraviglie architettoniche della reggia.

L’estate casertana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran hanno annunciato tre straordinari concerti in Italia e uno si terrà nella maestosa cornice della Reggia di Caserta. L'appuntamento è per il 9 luglio. Le altre due date italiane sono: il 7 luglio all’Arena di Verona e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo, in provincia di Udine. Il pubblico italiano avrà l’opportunità di vivere tre serate uniche, dove l’energia e il carisma di una band leggendaria incontreranno scenari di incomparabile bellezza. Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo.🔗 Leggi su Casertanews.it

I Duran Duran tornano in Italia per tre concerti, un fatto che entusiasma i fan italiani dopo anni di assenza dal nostro territorio.

I Duran Duran si esibiranno a Villa Manin l’11 luglio 2026, portando in Friuli il loro tour italiano, a causa di un concerto organizzato nella storica location di Codroipo.

