Morcone al via Tammaro Rural Design Week 2026

Da fremondoweb.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Morcone è iniziata la “Tammaro Rural Design Week 2026”, una manifestazione che coinvolge mostre, laboratori e incontri. L'evento trasforma il paese del Matese in un laboratorio a cielo aperto dedicato al design e alla creatività rurale. Durante la settimana, sono previste varie attività rivolte a professionisti e appassionati, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e favorire lo scambio di idee tra i partecipanti.

La manifestazione si svolge all’interno del progetto TAM – la Cultura è un fiume, progetto del Comune di Morcone, finanziato, nell’ambito del PNRR, da Next Generation Eu e gestito dal Ministero della Cultura. L’azione è a cura di Ru.De.Ri – Rural Design per la Rigenerazione dei Territori, associazione del terzo settore impegnata nella rigenerazione dei contesti rurali, promuovendo la valorizzazione delle risorse locali attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità e la ridefinizione di concetti centrali come territorio, identità e paesaggio. Al centro dell’edizione 2026 il tema del Metabolismo rurale, inteso come chiave per leggere e ripensare le relazioni tra risorse, produzione e vita dei territori.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

morcone al via tammaro rural design week 2026
© Fremondoweb.com - Morcone, al via “Tammaro Rural Design Week 2026”

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