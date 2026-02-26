Monza-Entella venerdì 27 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Partita sulla carta facile per i brianzoli

Venerdì 27 febbraio 2026 alle 19:00 si gioca Monza-Entella, partita valida per la 29ª giornata di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e i convocati annunciati. Il Monza, secondo in classifica, affronta la neopromossa Entella in una sfida considerata alla portata dei brianzoli, che cercano punti importanti in vista della fine del campionato.

A poco più di 10 giornate dalla fine del campionato cadetto il Monza di Bianco è secondo in classifica a -2 dalla vetta, e apre quest’oggi le danze nella sfida interna contro la neopromossa Entella. I brianzoli vengono dalla pesante vittoria in casa della Carrarese firmata da un gol di Hernani ad inizio ripresa. Quinta vittoria nelle ultime 6 gare e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

