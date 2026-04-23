Venerdì 24 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Monza e Modena, valida per la 36ª giornata di Serie B. La sfida si svolge nel primo anticipo del turno, con le formazioni già annunciate e i rispettivi allenatori pronti a schierare le proprie scelte. I brianzoli, in buona forma, affrontano i canarini con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Turno numero 36 di Serie B che nel suo primo anticipo del venerdì vede il Monza di Bianco affrontare il Modena di Sottil. I brianzoli vengono dalla rotonda vittoria di Marassi contro la Sampdoria, annichilita da una grande prova di forza. Continua il testa a testa con il Frosinone per il secondo posto con gli scontri diretti che premiano Petagna e compagni in caso di arrivo a pari punti. I canarini hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Modena (venerdì 24 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli in scioltezza sui canarini

Notizie correlate

Monza-Modena (venerdì 24 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 36 di Serie B che nel suo primo anticipo del venerdì vede il Monza di Bianco affrontare il Modena di Sottil.

Monza-Entella (venerdì 27 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita sulla carta facile per i brianzoliA poco più di 10 giornate dalla fine del campionato cadetto il Monza di Bianco è secondo in classifica a -2 dalla vetta, e apre quest’oggi le danze...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: MONZA – MODENA: INFO BIGLIETTI; Monza-Modena: 23 gialloblù convocati; A Monza atteso il mega afflusso di tifosi: strade chiuse già nel pomeriggio e anche i bus cambiano percorso; Verso Monza - Modena, Sottil: Servirà più fame di loro. Osiamo con sana pazzia calcistica.

Le partite di oggi, venerdì 24 aprile 2026: Napoli-Cremonese, Monza-Modena e Avellino-BariElenco partite del 24 aprile 2026: il testa-coda del Maradona e i due incroci promozione e salvezza aprono il weekend di Serie A e B ... calciomagazine.net

Prevendita Monza-Modena, il listino prezzi della sfida e tutto sulla 'Promo Abbonati'AC Monza comunica che sono disponibili, in prevendita, i biglietti per la 36^ giornata di Campionato di Serie BKT Monza – Modena che si disputerà all’U-Power Stadium venerdì 24 aprile alle ore 19:00. monza-news.it

I convocati per #MonzaModena, 36° giornata di #SerieBKT https://www.acmonza.com/it/news/monza-modena-i-convocati-23042026/ - facebook.com facebook

#Modena, senti #Rivetti: « #Bianco Un rimpianto» - #Calcio #SerieB #Monza x.com