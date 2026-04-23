Monza-Modena venerdì 24 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca il primo anticipo del turno 36 di Serie B tra Monza e Modena. La partita vede in campo la formazione di casa, guidata dall’allenatore Bianco, contro quella ospite, allenata da Sottil. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai vari bookmaker, pronti a scommettere sull’esito dell’incontro.

Turno numero 36 di Serie B che nel suo primo anticipo del venerdì vede il Monza di Bianco affrontare il Modena di Sottil. I brianzoli vengono dalla rotonda vittoria di Marassi contro la Sampdoria, annichilita da una grande prova di forza. Continua il testa a testa con il Frosinone per il secondo posto con gli scontri diretti che premiano Petagna e compagni in caso di arrivo a pari punti. I canarini hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Monza-Modena (venerdì 24 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Monza-Entella (venerdì 27 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiA poco più di 10 giornate dalla fine del campionato cadetto il Monza di Bianco è secondo in classifica a -2 dalla vetta, e apre quest’oggi le danze... Catanzaro-Modena (martedì 14 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiCatanzaro e Modena recuperano la 31ª giornata in serie B di martedì sera e si tratta di un interessante. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: MONZA – MODENA: INFO BIGLIETTI; Monza-Modena: le info per il Settore Ospiti; Monza-Modena, venerdì trasferta in Brianza: prevendita settore ospiti; Calcio serie B: Venezia e Frosinone vincono, resta la sfida a tre col Monza. Monza, col Modena un'altra finale: può essere la giornata chiave? Le ultime a Binario SportNell'anticipo della 36^ giornata, il Monza ospita il Modena. Quanti punti servono per la promozione? Le ultime a Binario Sport, in diretta dalle 20.30 ... monza-news.it Monza-Modena, la viabilità intorno all'U-Power Stadium: ecco da che ora chiudono le stradeDalle 15 di venerdì 24 aprile fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nell'area prospiciente ... monza-news.it MONZA, CONSISTENTE AFFLUSSO DI TIFOSI PER MONZA–MODENA: STRADE CHIUSE DALLE 15 VIABILITÀ STRAVOLTA INTORNO ALL’U-POWER STADIUM E BUS DEVIATI CODACONS SCRIVE AL COMUNE: “SERVONO INFORMAZIONI CHIARE E T - facebook.com facebook