Catanzaro-Modena martedì 14 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì sera alle ore 19:00 si disputerà il recupero della 31ª giornata di Serie B tra Catanzaro e Modena. Le due squadre tornano in campo dopo aver saltato questa partita e le formazioni saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. Sono attesi pronostici e quote da parte degli analisti, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali sulle scelte dei due allenatori. La partita si gioca in un clima di attesa da parte dei tifosi.

Catanzaro e Modena recuperano la 31ª giornata in serie B di martedì sera e si tratta di un interessante. scontro diretto in zona playoff. Entrambe le formazioni sono saldamente nelle prime otto, ma anche abbastanza lontane dalle prime della classe, quindi si tratta soprattutto di competere per un posizionamento in vista degli spareggi. I padroni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Catanzaro-Modena (martedì 14 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Catanzaro-Modena (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì comincia il turno infrasettimanale di serie B e, tra le sfide in programma, c’è anche quella del Nicola Ceravolo fra Catanzaro e Modena. Argomenti più discussi: CATANZARO - MODENA, LE INFO PER LA PREVENDITA; Catanzaro-Modena: le info sul Settore Ospiti; Serie B: preview Catanzaro-Modena; Catanzaro – Modena, i convocati di mister Aquilani: out in cinque. Catanzaro Modena recupero Serie B Aquilani carica i giallorossi verso una sfida decisiva x.com I convocati di mister Aquilani per Catanzaro Modena. Out Brighenti, Petriccione e D'Alessandro. #CèsoloilCatanzaro facebook