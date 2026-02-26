Monza-Entella venerdì 27 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Partita sulla carta facile per i brianzoli

Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 19:00 si gioca Monza-Entella, una sfida valida per la cadetteria. I brianzoli, posizionati al secondo posto in classifica, cercano di consolidare la loro posizione contro la neopromossa Entella. La partita si presenta come un'occasione importante per il Monza di fare un passo avanti nelle ultime fasi del campionato.

A poco più di 10 giornate dalla fine del campionato cadetto il Monza di Bianco è secondo in classifica a -2 dalla vetta, e apre quest’oggi le danze nella sfida interna contro la neopromossa Entella. I brianzoli vengono dalla pesante vittoria in casa della Carrarese firmata da un gol di Hernani ad inizio ripresa. Quinta vittoria nelle ultime 6 gare e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Monza arriva l’Entella, missione tre punti per la vetta. Bianco: Niente pressioni, siamo una squadra forteVenerdì 27 febbraio, ore 19, i biancorossi ospitano i liguri, invischiati in piena zona retrocessione. Possibile lieve turnover ma vietate le distrazioni: è un’occasione da sfruttare, aspettando i ris ... ilgiorno.it

