monza imbrattate due pietre di inciampo un oltraggio ai valori della pace e della democrazia

A Monza, due pietre di inciampo sono state imbrattate, suscitando critiche da parte di esponenti locali. Le pietre commemorative ricordano Angelo Zampieri e Mario Certa, arrestati nel 1944 e deportati nei campi di concentramento, dove persero la vita. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione legato alla tutela del patrimonio storico e della memoria. Le autorità stanno valutando le azioni da intraprendere per tutelare i monumenti vandalizzati.

Monza, 23 aprile 2026 – Angelo Zampieri e Mario Certa vennero arrestati nel 1944 e deportati nei campi di concentramento, dove morirono. A Monza due pietre di inciampo li ricordano ma, nei giorni scorsi, qualcuno ha pensato bene di imbrattarle, insieme alle targhe che ne illustrano il significato. "Un oltraggio ai valori della pace e della democrazia e alla memoria di persone reali, con un nome e una storia", per il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, che definisce l'episodio "ancora più grave dato che è avvenuto a ridosso del 25 aprile, in un periodo in cui la sensibilità nel ricordare le deportazioni, le strazi nazifasciste e la Resistenza dovrebbe al contrario acuirsi e farsi più presente".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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