Pietre d’inciampo un simbolo | Voi ragazzi custodi di valori

La classe 3B della scuola M. M. ha partecipato a un evento dedicato alle Pietre d’inciampo, piccoli segni che ricordano le vittime della follia nazista. I ragazzi hanno ascoltato le storie dei martiri e hanno capito quanto sia importante mantenere viva la memoria. Durante l’omaggio, hanno portato avanti il loro ruolo di custodi di valori, dimostrando rispetto e sensibilità. È stata una mattinata di riflessione e di impegno per i giovani studenti.

Il significato della memoria, l'omaggio ai martiri. I giornalisti in erba della 3B della scuola M. M. Boiardo raccontano una pagina assai dolorosa della nostra storia, l'insegnamento che ci ha lasciato. PIETRE DI INCIAMPO. "Io non condivido nulla di quello che tu dici, però sono pronto a morire se la pensi diversamente". Così ha iniziato il suo incontro la Dottoressa Anna Quarzi, Presidente con funzioni scientifiche dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, che ha incontrato i ragazzi della 3B della scuola secondaria di I grado M. M. Boiardo nell'ambito del progetto delle Pietre d'inciampo.

