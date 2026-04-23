A Montoro sono stati destinati oltre un milione di euro per la ripresa dei lavori di due scuole. La cifra di 1.126.457 euro servirà a completare gli interventi nelle strutture di Banzano e Torchiati. I lavori, sospesi da tempo, riprenderanno tra la fine di maggio e l’inizio di giugno grazie ai fondi statali arrivati a sostegno delle opere.

? Cosa sapere Montoro stanzia 1.126.457 euro per completare le scuole di Banzano e Torchiati.. I lavori ripartiranno tra fine maggio e inizio giugno grazie ai fondi statali.. Il Comune di Montoro ha stanziato oltre un milione di euro per completare i cantieri delle scuole a Banzano e Torchiati, garantendo la sicurezza degli edifici grazie a un finanziamento statale di 1.126.457,77 euro. La notizia arriva come un sospiro di sollievo tra le strade della comunità, dove l’attesa per il ritorno dei lavori nelle strutture scolastiche si è trascinata per troppo tempo. Il piano economico approvato mira a chiudere definitivamente i progetti rimasti in sospeso, destinando una quota di 497.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montoro: oltre 1 milione per sbloccare i cantieri delle scuole

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