Ladispoli nuovi scuolabus e interventi nelle scuole | investimenti da oltre un milione di euro

Questa mattina a Ladispoli sono stati presentati i nuovi scuolabus e annunciati interventi nelle scuole per oltre un milione di euro. L’amministrazione comunale ha spiegato che i fondi serviranno a migliorare la sicurezza, favorire l’inclusione e rendere più efficienti i servizi per gli studenti. I lavori inizieranno a breve e coinvolgeranno diverse strutture, con l’obiettivo di offrire un ambiente più sicuro e accogliente ai ragazzi della città.

Ladispoli, 4 febbraio 2026 – Un investimento complessivo che guarda alla sicurezza, all’inclusione e alla qualità dei servizi scolastici. A Ladispoli il Comune ha stanziato 1 milione e 400mila euro per l’acquisto di otto nuovi scuolabus, destinati a rinnovare e potenziare il parco veicoli a disposizione degli studenti dei plessi cittadini. Per finanziare l’operazione, Palazzo Falcone ha acceso un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, con l’obiettivo di sostituire i mezzi più datati, non più rispondenti agli attuali standard di sicurezza. “Il rinnovo dell’intera flotta degli scuolabus è un intervento a cui tengo molto per l’incidenza che avrà sulle famiglie”, spiega Renzo Marchetti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Ladispoli Scuola Nuove ciclabili vicino alle scuole. Interventi per un milione di euro Nel 2026 a Lugo verranno realizzate nuove piste ciclabili nelle vicinanze delle scuole, grazie a un investimento di circa un milione di euro. Nuovi investimenti per gli edifici scolastici: via libera ad interventi per 2,5 milioni di euro La Provincia di Parma approva nuovi fondi per le scuole. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ladispoli Scuola Argomenti discussi: Oltre un milione per 8 scuolabus: Più sicurezza per i nostri alunni; Il vicesindaco di Ladispoli Renzo Marchetti guarda al futuro. Ladispoli, nuovi scuolabus e interventi nelle scuole: investimenti da oltre un milione di euroIl Comune rafforza il servizio di trasporto e avvia interventi su aule, palestre e abbattimento delle barriere architettoniche ... ilfaroonline.it Oltre un milione per 8 scuolabus: «Più sicurezza per i nostri alunni»LADISPOLI - Un milione e 400mila euro per l’arrivo di otto pulmini scolastici. A Ladispoli si rafforza il parco veicoli a disposizione dei bambini che dovranno raggiungere i rispettivi plessi dislocat ... civonline.it Da domani, lunedì 26 gennaio, il Gotha Beach vi aspetta con nuovi orari Pranzo tutti i giorni Pranzo e cena dal venerdì alla domenica In occasione di eventi, aperti a cena anche in settimana. Via Roma 125/129, Ladispoli Aperti tutti i giorni a - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.